Şanlıurfa’da 1,5 Milyon TL’lik Son Kullanma Tarihi Geçmiş Ürünler Raflardan Toplatıldı

Şanlıurfa zabıta ekipleri, son kullanma tarihi geçmiş yaklaşık 1,5 milyon TL değerindeki gıda ürününü raflardan toplattı; bir kısmı imha edildi, bir kısmı Mama ve Kompost Gübre Üretim Merkezi'ne gönderildi.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 14:22
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 14:22
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, halk sağlığını korumaya yönelik kapsamlı denetimlerde yaklaşık 1,5 milyon TL değerinde son kullanma tarihi geçmiş ve tüketimi risk oluşturan gıda ürününü raflardan toplattı.

Denetimler il genelinde, başta zincir marketler olmak üzere tüm market ve gıda satış noktalarını kapsayacak şekilde gerçekleştirildi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, kurallara uymayan işletilere karşı taviz verilmeyeceğini belirtti.

Denetimlerde tespit edilen ve raflardan toplatılan ürünler arasında et ve tavuk ürünleri, cips, meşrubat, bisküvi çeşitleri, süt ve süt ürünleri, peynirler, bebek bisküvileri gibi çok sayıda gıda maddesi yer aldı.

Toplatılan ürünlerin bir bölümü mevzuat çerçevesinde imha edilirken, tüketimi insan sağlığına uygun olmayan ancak hayvan beslenmesinde değerlendirilebilecek durumda olan ürünler ise Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Mama ve Kompost Gübre Üretim Merkezine teslim edildi.

Denetimler sırasında son kullanma tarihi geçmiş ürünleri raflarında bulunduran işletmelere yasal mevzuat kapsamında cezai işlem uygulandı. Zabıta ekipleri, denetimlerin artırılarak devam edeceğini bildirirken vatandaşlardan alışveriş sırasında ürünlerin son kullanma tarihlerinin mutlaka kontrol edilmesi ve şüpheli durumlarda zabıta ekiplerine bildirim yapılması yönünde çağrıda bulundu.

ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI EKİPLERİNİN İL GENELİNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ DENETİMLERDE, SON KULLANMA TARİHİ GEÇMİŞ YAKLAŞIK 1,5 MİLYON TL DEĞERİNDE GIDA ÜRÜNÜ RAFLARDAN TOPLATILDI.

