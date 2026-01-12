Şanlıurfa’da 1,5 Milyon TL’lik Son Kullanma Tarihi Geçmiş Ürünler Raflardan Toplatıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, halk sağlığını korumaya yönelik kapsamlı denetimlerde yaklaşık 1,5 milyon TL değerinde son kullanma tarihi geçmiş ve tüketimi risk oluşturan gıda ürününü raflardan toplattı.

Denetim kapsamı

Denetimler il genelinde, başta zincir marketler olmak üzere tüm market ve gıda satış noktalarını kapsayacak şekilde gerçekleştirildi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, kurallara uymayan işletilere karşı taviz verilmeyeceğini belirtti.

Ele geçirilen ürünler

Denetimlerde tespit edilen ve raflardan toplatılan ürünler arasında et ve tavuk ürünleri, cips, meşrubat, bisküvi çeşitleri, süt ve süt ürünleri, peynirler, bebek bisküvileri gibi çok sayıda gıda maddesi yer aldı.

İmha ve değerlendirme

Toplatılan ürünlerin bir bölümü mevzuat çerçevesinde imha edilirken, tüketimi insan sağlığına uygun olmayan ancak hayvan beslenmesinde değerlendirilebilecek durumda olan ürünler ise Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Mama ve Kompost Gübre Üretim Merkezine teslim edildi.

Yaptırım ve halka çağrı

Denetimler sırasında son kullanma tarihi geçmiş ürünleri raflarında bulunduran işletmelere yasal mevzuat kapsamında cezai işlem uygulandı. Zabıta ekipleri, denetimlerin artırılarak devam edeceğini bildirirken vatandaşlardan alışveriş sırasında ürünlerin son kullanma tarihlerinin mutlaka kontrol edilmesi ve şüpheli durumlarda zabıta ekiplerine bildirim yapılması yönünde çağrıda bulundu.

