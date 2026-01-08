Şanlıurfa'da 4 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi: 3 Gözaltı

Şanlıurfa'da ruhsatsız silah operasyonu: 3 kişi gözaltında

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Siverek ve Haliliye ilçelerinde yürüttükleri denetimler kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonun kapsamı

Denetimler, Yasa Dışı ve Ruhsatsız Silahlanmayla Mücadele çalışmaları çerçevesinde yapıldı ve operasyonlarda toplam 4 adet ruhsatsız silah ile 44 adet mühimmat ele geçirildi.

Ele geçirilen silahların detayları

Buluntular arasında 1 adet piyade tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği yer aldı.

Gözaltılar ve soruşturma

Olayla ilgili olarak 3 şahıs gözaltına alındı ve şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

