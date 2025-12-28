Şanlıurfa'da 43 Bin Paket Kaçak Sigara ve Bin 440 Elektronik Sigara Ele Geçirildi
Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunda operasyon
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine takibe aldığı bir aracı Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunda durdurdu.
Araçta yapılan aramada piyasa değeri 5 milyon 500 bin Türk Lirası olan 43 bin paket gümrük kaçağı sigara ile bin 440 adet elektronik sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak 3 şahıs gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.
