Serkan Keskin'in Babası Vehbi Keskin İzmit'te Toprağa Verildi

Tiyatro ve sinema oyuncusu Serkan Keskin’in babası Vehbi Keskin, İzmit'te düzenlenen cenaze töreninin ardından Bağçeşme Mezarlığı’na defnedildi.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 15:18
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 15:18
İzmit'te düzenlenen cenaze törenine sanatçılar ve yerel yöneticiler katıldı

Tiyatro ve sinema oyuncusu Serkan Keskin’in hayatını kaybeden babası Vehbi Keskin için İzmit’te cenaze töreni düzenlendi.

85 yaşındaki Vehbi Keskin, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle bir süredir Kocaeli Devlet Hastanesi’nde tedavi görüyordu; dün yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenaze namazı, İzmit Fevziye Camisi’nde kılındı. Törende Serkan Keskin taziyeleri kabul etti. Cenaze, öğle vakti kılınan namazın ardından Bağçeşme Mezarlığı’nda defnedildi.

Törene, Keskin’in ailesi ve yakınlarının yanında meslektaşları Taner Ölmez, Çağlar Çorumlu, Berrak Tüzünataç, Özge Özpirinçci, Birkan Sokullu ile İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer katıldı.

Öte yandan, Serkan Keskin’in annesi Zeliha Keskin’in de yaklaşık 7 ay önce yaşamını yitirdiği öğrenildi.

