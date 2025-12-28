DOLAR
Van Başkale'de 51 Kilo 275 Gram Skunk Ele Geçirildi

Van Başkale'de jandarma ekipleri 51 kilo 275 gram skunk ele geçirdi; operasyon Öncüler Mahallesi'nde müşterek yürütüldü.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 14:41
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 14:41
Van Başkale'de 51 Kilo 275 Gram Skunk Ele Geçirildi

Van Başkale'de 51 Kilo 275 Gram Skunk Ele Geçirildi

İl Jandarma ekiplerinin ortak operasyonu

Van’ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 51 kilo 275 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığının Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Başkale İlçe Jandarma Komutanlığınca müşterek olarak Başkale ilçesi Öncüler Mahallesi’nde operasyon düzenlendiği belirtildi.

İcra edilen operasyon neticesinde; 51 kilo 275 gram skunk maddesi ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. Güvenlik güçlerimiz tarafından, uyuşturucu madde imal ve ticaretiyle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam edilmektedir denildi.

VAN’IN BAŞKALE İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR SONUCUNDA 51 KİLO 275 GRAM...

VAN’IN BAŞKALE İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR SONUCUNDA 51 KİLO 275 GRAM SKUNK MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ.

