Van Başkale'de 51 Kilo 275 Gram Skunk Ele Geçirildi

İl Jandarma ekiplerinin ortak operasyonu

Van’ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 51 kilo 275 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığının Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Başkale İlçe Jandarma Komutanlığınca müşterek olarak Başkale ilçesi Öncüler Mahallesi’nde operasyon düzenlendiği belirtildi.

İcra edilen operasyon neticesinde; 51 kilo 275 gram skunk maddesi ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. Güvenlik güçlerimiz tarafından, uyuşturucu madde imal ve ticaretiyle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam edilmektedir denildi.

