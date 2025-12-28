Esenyurt'ta Servis Kazası: Şoför Niyazi Çelik Uğurlandı

Esenyurt'ta Servis Kazasında Ölen Şoför Niyazi Çelik Son Yolculuğuna Uğurlandı
Esenyurt'ta pazar ziyaretine giden vatandaşları taşıyan servis minibüsündeki kazada yaşamını yitiren Niyazi Çelik, ailesi ve yakınlarının katıldığı cenaze töreniyle defnedildi.
Kaza Detayları
Kaza, dün saat 17.10 sıralarında Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı'nda meydana geldi. Niyazi Çelik'in kullandığı 34 LLY 457 plakalı servis minibüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada şoför Niyazi Çelik ile birlikte 4 yolcu hayatını kaybetti.
Cenaze Töreni ve Defin
Niyazi Çelik'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Çelik için, Esenyurt İrşadi Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.
Cenazeye Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu ve Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy da katıldı. Tören sırasında aile taziyeleri kabul edildi.
Kılınan cenaze namazı ve helallik alınmasının ardından Niyazi Çelik'in cenazesi Esenyurt Kıraç mezarlığı'na defnedildi.
