Şanlıurfa'da Asansör Faciası: Servis Şoförü Osman Kaya (52) Hayatını Kaybetti

Eyyübiye'de 7 katlı apartmanın 4'üncü katında meydana geldi

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yer alan bir apartmanda korkunç bir kaza yaşandı. Osman Kaya (52), oturduğu 7 katlı binanın 4'üncü katında asansöre binmek istediği sırada boşluğa düşerek zemine çakıldı.

Olayı fark eden komşuları, kanlar içindeki Kaya'yı görerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Saha müdahalesi yapan sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, Osman Kaya'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Kaya'nın cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatıldı. Yetkililer kaza ile ilgili incelemeyi sürdürüyor.

