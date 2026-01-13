Şanlıurfa'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 7 Tutuklama

3 ay süren takip sonrasında 20 gözaltı, 7 tutuklama

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı suçlarıyla mücadele kapsamında Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalarda, 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda 20 şüphelinin sahte belgeler düzenleyerek düzensiz göçmenleri ülkeye yasa dışı yollarla soktukları ve bu kişilerin ülkede kalmasını sağlayarak haksız kazanç elde ettikleri belirlendi. Emniyet ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda söz konusu şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 2 adet pompalı tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, 135 bin TL, 2 bin 500 dolar ve çok sayıda materyal ele geçirildi.

Adli mercilere sevk edilen 20 şüpheliden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

