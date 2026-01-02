DOLAR
Şanlıurfa'da iş makinesine çarpan sürücü yaşamını yitirdi

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde yılbaşı gecesi iş makinesine çarpan otomobil sürücüsü Niyazi Doğan, yoğun bakımda hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 15:08
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 15:08
Karaköprü'de yılbaşı gecesi meydana gelen kaza

Edinilen bilgiye göre, yılbaşı gecesi Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir otomobil, kar temizliği yapan iş makinesine arkadan çarptı.

Kaza, iddialara göre Niyazi Doğan yönetimindeki 63 AJM 925 plakalı Opel marka otomobilin, kardan kapanan yolu açmaya çalışan iş makinesine çarpması sonucu gerçekleşti.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilden yaralı olarak çıkarılan sürücü Niyazi Doğan ile kardeşi Ö.D., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yoğun bakımda tedavi gören Niyazi Doğan, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralının tedavisine devam ediliyor.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

