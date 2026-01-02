Şanlıurfa'da iş makinesine çarpan sürücü yaşamını yitirdi

Karaköprü'de yılbaşı gecesi meydana gelen kaza

Edinilen bilgiye göre, yılbaşı gecesi Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir otomobil, kar temizliği yapan iş makinesine arkadan çarptı.

Kaza, iddialara göre Niyazi Doğan yönetimindeki 63 AJM 925 plakalı Opel marka otomobilin, kardan kapanan yolu açmaya çalışan iş makinesine çarpması sonucu gerçekleşti.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilden yaralı olarak çıkarılan sürücü Niyazi Doğan ile kardeşi Ö.D., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yoğun bakımda tedavi gören Niyazi Doğan, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralının tedavisine devam ediliyor.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

İş makinesine çarpan otomobilin sürücüsü kurtarılamadı