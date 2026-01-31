Şanlıurfa’da İstinat Duvarı Park Halindeki Otomobile Devrildi

Eyyübiye Dede Osman Mahallesi'nde yoğun yağış sonucu çöken istinat duvarı, park halindeki 33 KS 636 plakalı otomobilin üzerine devrildi; araçta kimse yoktu, görüntüler kayıtta.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 14:38
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 14:38
Şanlıurfa’da İstinat Duvarı Park Halindeki Otomobile Devrildi

Şanlıurfa’da İstinat Duvarı Park Halindeki Otomobile Devrildi

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı

Şanlıurfa'da etkili olan yoğun yağış nedeniyle bir evin istinat duvarının park halindeki otomobilin üzerine devrilme anı saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Dede Osman Mahallesi'nde gerçekleşti. Sokakta park halinde bulunan 33 KS 636 plakalı otomobilin üzerine korkuluk duvarı çöktü.

Çökme anında otomobilde kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi. Olayda otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan görüntüler, yağışlı hava koşullarının neden olduğu olumsuzlukları gözler önüne serdi.

ŞANLIURFA'DA İSTİNAT DUVARININ OTOMOBİL ÜZERİNE DEVRİLDİĞİ ANLAR KAMERADA

ŞANLIURFA'DA İSTİNAT DUVARININ OTOMOBİL ÜZERİNE DEVRİLDİĞİ ANLAR KAMERADA

ŞANLIURFA'DA İSTİNAT DUVARININ OTOMOBİL ÜZERİNE DEVRİLDİĞİ ANLAR KAMERADA

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aydın'da Jandarmadan Büyük Operasyon: 152 bin 800 Sentetik Ecza Ele Geçirildi
2
Mardin Kızıltepe’de 7’inci kattan düşen 76 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
3
Gaziantep’te Sahte Para ile Hayvan Alarak Besiciyi Dolandıran 3 Şüpheli Yakalandı
4
Atlas Çağlayan’ın Ailesini Tehdit Eden Şüpheli Diyarbakır’da Tutuklandı
5
Uludağ'da Fahri Otel Telesiyejinde Arıza: 51 Tatilci Kurtarıldı
6
Kızıltepe'de Silahlı Kavga: 4 Kişi Yaralandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları