Şanlıurfa’da İstinat Duvarı Park Halindeki Otomobile Devrildi
Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı
Şanlıurfa'da etkili olan yoğun yağış nedeniyle bir evin istinat duvarının park halindeki otomobilin üzerine devrilme anı saniye saniye kaydedildi.
Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Dede Osman Mahallesi'nde gerçekleşti. Sokakta park halinde bulunan 33 KS 636 plakalı otomobilin üzerine korkuluk duvarı çöktü.
Çökme anında otomobilde kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi. Olayda otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan görüntüler, yağışlı hava koşullarının neden olduğu olumsuzlukları gözler önüne serdi.
