Şanlıurfa'da Oduncular Pazarında İş Yerinde Yangın Söndürüldü

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı

Edinilen bilgiye göre, Haliliye ilçesine bağlı Sancaktar Mahallesi'ndeki oduncular pazarında, odun ve kömür satışı yapan bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın, çevredeki diğer iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

