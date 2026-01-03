DOLAR
Şanlıurfa'da Oduncular Pazarında İş Yerinde Yangın Söndürüldü

Şanlıurfa Haliliye'deki oduncular pazarında çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle çevre iş yerlerine sıçramadan söndürüldü; neden araştırılıyor.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 23:07
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 23:11
İtfaiyenin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı

Edinilen bilgiye göre, Haliliye ilçesine bağlı Sancaktar Mahallesi'ndeki oduncular pazarında, odun ve kömür satışı yapan bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın, çevredeki diğer iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

