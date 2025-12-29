Şanlıurfa'da okul yolunda facia: sulama kanalına devrilen otomobilde 4 kişi kayboldu

Şanlıurfanın Harran ilçesine bağlı Buğdaytepe Mahallesi'nde meydana gelen kazada, bir otomobilin tahliye kanalına devrilmesi sonucu 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtuldu, 4 kişi ise kayboldu.

Kazanın oluş şekli

Edinilen bilgiye göre kaza, okulların tatil olduğundan habersiz çocuklarını okula götüren baba Halil G.'nin kullandığı araçla meydana geldi. Plakası belirlenemeyen otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tahliye kanalına devrildi. Kazada araçta bulunan iki kişi camı kırarak kendi imkanlarıyla çıkarken, araçta bulunan diğer dört kişi kayboldu.

Arama kurtarma çalışmaları

Bölgeye dalgıç polis, UMKE, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, tahliye kanalında aracın yerini tespit ederek kaybolan kişilerin bulunması için yoğun çalışma yürütüyor.

Şanlıurfa Valiliği'nden açıklama

Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "29 Aralık 2025 Pazartesi günü saat 08.00 sularında Harran ilçemize bağlı Buğdaytepe Mahallesi’nde yolda seyir halindeki bir aracın Harran sulama tahliye kanalına düşmesi sonucunda araçta bulunan iki vatandaşımız kendi imkanlarıyla kanaldan çıkmış olup sağlık durumları iyidir. Ancak, araç içerisinde bulunan H.G. (42) isimli vatandaşımız ve üç çocuğu maalesef kanal içinde kalmıştır. Vatandaşlarımızı arama kurtarma çalışmalarına en hızlı şekilde başlanmıştır. Dalgıç ekipler marifetiyle kanalda arama çalışmaları gerçekleştirilmektedir. AFAD, Emniyet, Jandarma, Büyükşehir Belediyesi ve sağlık birimlerimizin birlikte gerçekleştirdikleri çalışmalar bir vali yardımcımız tarafından yerinde koordine edilmektedir. Vatandaşlarımızın en kısa sürede bulunması için büyük bir gayret gösterilmektedir."

Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağını bildirdi.

