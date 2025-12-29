DOLAR
42,93 -0,03%
EURO
50,61 0,02%
ALTIN
6.165,33 1,38%
BITCOIN
3.834.565,89 -1,94%

Şanlıurfa'da Okul Yolunda Facia: Sulama Kanalına Devrilen Otomobilde 4 Kişi Kayboldu

Harran'da sulama kanalına devrilen otomobilde 2 kişi kurtuldu, araçta bulunan H.G. (42) ile üç çocuk kayıp; arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 11:46
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 12:05
Şanlıurfa'da Okul Yolunda Facia: Sulama Kanalına Devrilen Otomobilde 4 Kişi Kayboldu

Şanlıurfa'da okul yolunda facia: sulama kanalına devrilen otomobilde 4 kişi kayboldu

Şanlıurfanın Harran ilçesine bağlı Buğdaytepe Mahallesi'nde meydana gelen kazada, bir otomobilin tahliye kanalına devrilmesi sonucu 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtuldu, 4 kişi ise kayboldu.

Kazanın oluş şekli

Edinilen bilgiye göre kaza, okulların tatil olduğundan habersiz çocuklarını okula götüren baba Halil G.'nin kullandığı araçla meydana geldi. Plakası belirlenemeyen otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tahliye kanalına devrildi. Kazada araçta bulunan iki kişi camı kırarak kendi imkanlarıyla çıkarken, araçta bulunan diğer dört kişi kayboldu.

Arama kurtarma çalışmaları

Bölgeye dalgıç polis, UMKE, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, tahliye kanalında aracın yerini tespit ederek kaybolan kişilerin bulunması için yoğun çalışma yürütüyor.

Şanlıurfa Valiliği'nden açıklama

Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "29 Aralık 2025 Pazartesi günü saat 08.00 sularında Harran ilçemize bağlı Buğdaytepe Mahallesi’nde yolda seyir halindeki bir aracın Harran sulama tahliye kanalına düşmesi sonucunda araçta bulunan iki vatandaşımız kendi imkanlarıyla kanaldan çıkmış olup sağlık durumları iyidir. Ancak, araç içerisinde bulunan H.G. (42) isimli vatandaşımız ve üç çocuğu maalesef kanal içinde kalmıştır. Vatandaşlarımızı arama kurtarma çalışmalarına en hızlı şekilde başlanmıştır. Dalgıç ekipler marifetiyle kanalda arama çalışmaları gerçekleştirilmektedir. AFAD, Emniyet, Jandarma, Büyükşehir Belediyesi ve sağlık birimlerimizin birlikte gerçekleştirdikleri çalışmalar bir vali yardımcımız tarafından yerinde koordine edilmektedir. Vatandaşlarımızın en kısa sürede bulunması için büyük bir gayret gösterilmektedir."

Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağını bildirdi.

ŞANLIURFA'NIN HARRAN İLÇESİNDE, OTOMOBİLİN TAHLİYE KANALINA DEVRİLMESİ SONUCU 2 KİŞİ KENDİ...

ŞANLIURFA'NIN HARRAN İLÇESİNDE, OTOMOBİLİN TAHLİYE KANALINA DEVRİLMESİ SONUCU 2 KİŞİ KENDİ İMKANLARI İLE KURTULURKEN, 4 KİŞİ İSE ARANIYOR.

ŞANLIURFA'NIN HARRAN İLÇESİNDE, OTOMOBİLİN TAHLİYE KANALINA DEVRİLMESİ SONUCU 2 KİŞİ KENDİ...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığ'da Karda Duramayan Ticari Araç Minibüse Çarptı
2
Muğla’da Jandarma Haftalık Operasyonu: 80 Şahıs Yakalandı
3
Nevşehir'de Tır Şarampole Devrildi: Kaza Anı Kamerada
4
Çayırova'da Belediye Otobüsü ile Motokuryenin Çarpışma Anı Kamerada
5
Kırmızı Bültenle Aranan Müteahhit Tutuklandı — Furkan Apartmanı Davasında Şok Savunma
6
Erden Timur: 'Hiçbir Bahis Üyeliğim Olmadı' — Eski Galatasaray Başkan Vekilinin İfadesi
7
Elazığ'da Haftalık Asayiş Raporu: 288 Olay, 376 Yakalama, 29 Tutuklama (21-28 Aralık 2025)

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı