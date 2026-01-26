Şanlıurfa'da 'Polis' Yalanıyla Yaklaşık 1 Milyon 800 Bin Lira Dolandırıcılık: 2 Tutuklama

Şanlıurfa'da 'Polis' Yalanıyla Dolandırıcılık: 2 Tutuklama

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen operasyonda, R.A. isimli vatandaş, kendilerini polis olarak tanıtan şüphelilere piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 800 bin lira olan ziynet eşyasını teslim etti.

Soruşturma ve deliller

Olayın ardından Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Haliliye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşık 20 iş yeri ve ikamete ait toplam 30 saatlik güvenlik kamerası kaydını inceledi. Yapılan çalışmalar sonucu 5 kişi tespit edildi.

Şüphelilerin sosyal medya hesaplarının incelenmesiyle elde edilen fotoğraflar mağdura gösterildi ve M.E. adlı şüpheli teşhis edildi. Yakalanarak gözaltına alınan M.E., ifadesinde suçu H.B. ile birlikte işlediğini belirtti. Bunun üzerine H.B. de ekiplerce yakalandı.

Adli süreç

Gözaltına alınan iki şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖZALTINA ALINAN 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.