Şanlıurfa'da Tahliye Kanalına Devrilen Otomobil: Kayıp Sürücü İçin Arama Sürüyor

Şanlıurfa Harran'da tahliye kanalına devrilen otomobilde kayıp sürücü Halil Gündüz'ü bulmak için yaklaşık 10 kilometrelik alanda arama çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 12:42
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 13:04
Şanlıurfa'da tahliye kanalına devrilen otomobilde kayıp sürücü aranıyor

Olayın ayrıntıları

Kaza, dün sabah saatlerinde Şanlıurfa’nın Harran ilçesine bağlı Buğdaytepe kırsal Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kar yağışı nedeniyle okulların tatil edildiğini öğrenen Halil Gündüz (42), Şanlıurfa merkezde yatılı eğitim gören oğlu ve 4 yeğenini alıp eve dönmek istedi. Eve yaklaşırken, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda otomobilin kontrolünü kaybeden Gündüz'ün aracı tahliye kanalına devrildi.

Tahliye kanalına devrilen otomobildeki Ömer G. (18) kendi imkanlarıyla kurtulurken, diğer yolcular araçtan çıkamadı. Haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD, Umke, itfaiye, dalgıç polisler ile sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmada otomobile ulaşılması sonucu içinde bulunan Ali Gündüz (15), Ömer Gündüz (15) ile Mustafa Gündüz (14)'ün cansız bedenine ulaşıldı.

Arama çalışmaları sürüyor

Havanın karması üzerine ekipler çalışmalarına ara verdi; ancak sabah saatlerinde aramalar yeniden başlatıldı. Tahliye kanalının suyunu kesen ekipler, yaklaşık 10 kilometrelik bir alanda kayıp sürücü Halil Gündüz'ü bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

