DOLAR
42,95 -0,08%
EURO
50,51 -0,05%
ALTIN
5.984,6 0,29%
BITCOIN
3.806.058,8 -0,79%

Şanlıurfa Eyyübiye'de Kaçak Sağlık Merkezi Operasyonu: 2 Gözaltı

Eyyübiye'de kaçak sağlık merkezine yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı; yaklaşık 600 bin TL değerinde tıbbi malzeme ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 10:24
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 10:24
Şanlıurfa Eyyübiye'de Kaçak Sağlık Merkezi Operasyonu: 2 Gözaltı

Şanlıurfa Eyyübiye'de Kaçak Sağlık Merkezi Operasyonu: 2 Gözaltı

Jandarma ve Sağlık Müdürlüğü ekipleri adreste tıbbi malzeme ele geçirdi

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde, Eyyübiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen operasyonda kaçak sağlık hizmeti veren bir adres hedef alındı.

Operasyonda, İl Sağlık Müdürlüğünde görevli personel de hazır bulundu. Denetimler sonucu 2 kişi gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, değeri yaklaşık 600 bin lira olan tıbbi malzeme ele geçirildi. İşletme mühürlendi ve 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

ŞANLIURFA'NIN EYYÜBİYE İLÇESİNDE KAÇAK SAĞLIK MERKEZİNE YÖNELİK OPERASYONDA 2 KİŞİ GÖZALTINA...

ŞANLIURFA'NIN EYYÜBİYE İLÇESİNDE KAÇAK SAĞLIK MERKEZİNE YÖNELİK OPERASYONDA 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Denizli Kale'de Narkotik Operasyonu: 20 Şüpheli Gözaltında
2
Samsun'da Trafik Kazası: Kadın Yaya Yaralandı
3
Antalya-Manavgat’ta 4 Araçlı Zincirleme Kaza: 1 Yaralı
4
Adana'da Kahvehane Çifte Cinayeti: 11 Kişi Tutuklandı
5
Uşak’ta Yılbaşı Öncesi Jandarmadan Sahte İçki Operasyonu
6
Safranbolu'da Kar Birikimi Sundurmaları Çökertti
7
Diyarbakır'da Buz Üstünde Drift: Dicle Üniversitesi'nde Tehlikeli Anlar

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları