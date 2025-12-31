Şanlıurfa Eyyübiye'de Kaçak Sağlık Merkezi Operasyonu: 2 Gözaltı

Jandarma ve Sağlık Müdürlüğü ekipleri adreste tıbbi malzeme ele geçirdi

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde, Eyyübiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen operasyonda kaçak sağlık hizmeti veren bir adres hedef alındı.

Operasyonda, İl Sağlık Müdürlüğünde görevli personel de hazır bulundu. Denetimler sonucu 2 kişi gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, değeri yaklaşık 600 bin lira olan tıbbi malzeme ele geçirildi. İşletme mühürlendi ve 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

