Şanlıurfa Harran'da Sulama Kanalına Düşen Sürücü 10 Gündür Aranıyor

29 Aralık 2025'te Harran'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü Halil Gündüz (42) için 10 gündür süren arama çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 11:21
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 11:27
Arama çalışmaları Küplüce Mahallesi'nde yoğunlaştı

Olay, 29 Aralık 2025'te Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı kırsal Buğdaytepe Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

İddiaya göre, yoğun kar yağışı nedeniyle içinde 5 kişinin bulunduğu otomobil sulama kanalına devrildi. Olayda 1 kişi kendi çabalarıyla kurtulurken, 3 kişinin cenazesine ulaşıldı; 1 kişi ise kayboldu.

Kayıp sürücünün adı Halil Gündüz (42) olarak bildirildi ve arama çalışmaları bu isim üzerinden sürdürülüyor.

Arama operasyonları 10’uncu gününde de devam ediyor. Ekipler, yaklaşık 60 kilometre alana yayılan tarama sahasında özellikle Küplüce Mahallesi'nde bot desteği ile çalışmaları yoğunlaştırdı.

Arama-kurtarma çalışmalarına aralarında dalgıç polisler, itfaiye ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin de bulunduğu çok sayıda ekip katılıyor; aramalar kanal içinde ve dışında sürüyor.

Operasyonda yaklaşık 150 kişi görev alıyor ve ekipler sahayı titizlikle taramaya devam ediyor.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

