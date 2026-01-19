Şanlıurfa Viranşehir'de Buzlanma Kaynaklı Zincirleme Kaza: 2 Ölü
Kaza ve Müdahale
Edinilen bilgiye göre kaza, Viranşehir-Şanlıurfa karayolu üzerinde bulunan Curcup Deresi Köprüsü mevkisinde meydana geldi.
Gece saatlerinde sıcaklığın sıfırın altına düşmesiyle birçok yolda buzlanma yaşandı. Gizli buzlanma koşulları ulaşımda risk yaratarak kazalara neden oldu.
Viranşehir’de 1 tır ile 2 otomobilın karıştığı zincirleme trafik kazası sonucu bölgeye ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde otomobillerde bulunan Ömer Alması ve Mehmet Ali Eşin’in hayatını kaybettiği belirlendi. 2 kişi olayda yaşamını yitirdi.
Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı; araçların kaldırılmasının ardından ulaşım kontrollü bir şekilde yeniden sağlandı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
ŞANLIURFA’NIN VİRANŞEHİR İLÇESİNDE BUZLANMA NEDENİYLE 1 TIR İLE 2 OTOMOBİL KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ.