Şanlıurfa Viranşehir'de Buzlanma Kaynaklı Zincirleme Kaza: 2 Ölü

Kaza ve Müdahale

Edinilen bilgiye göre kaza, Viranşehir-Şanlıurfa karayolu üzerinde bulunan Curcup Deresi Köprüsü mevkisinde meydana geldi.

Gece saatlerinde sıcaklığın sıfırın altına düşmesiyle birçok yolda buzlanma yaşandı. Gizli buzlanma koşulları ulaşımda risk yaratarak kazalara neden oldu.

Viranşehir’de 1 tır ile 2 otomobilın karıştığı zincirleme trafik kazası sonucu bölgeye ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde otomobillerde bulunan Ömer Alması ve Mehmet Ali Eşin’in hayatını kaybettiği belirlendi. 2 kişi olayda yaşamını yitirdi.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı; araçların kaldırılmasının ardından ulaşım kontrollü bir şekilde yeniden sağlandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

