Şanlıurfa Viranşehir'de Buzlanma Kaynaklı Zincirleme Kaza: 2 Ölü

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde buzlanma nedeniyle 1 tır ile 2 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 12:13
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 12:21
Kaza ve Müdahale

Edinilen bilgiye göre kaza, Viranşehir-Şanlıurfa karayolu üzerinde bulunan Curcup Deresi Köprüsü mevkisinde meydana geldi.

Gece saatlerinde sıcaklığın sıfırın altına düşmesiyle birçok yolda buzlanma yaşandı. Gizli buzlanma koşulları ulaşımda risk yaratarak kazalara neden oldu.

Viranşehir’de 1 tır ile 2 otomobilın karıştığı zincirleme trafik kazası sonucu bölgeye ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde otomobillerde bulunan Ömer Alması ve Mehmet Ali Eşin’in hayatını kaybettiği belirlendi. 2 kişi olayda yaşamını yitirdi.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı; araçların kaldırılmasının ardından ulaşım kontrollü bir şekilde yeniden sağlandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

