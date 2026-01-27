Şanlıurfa Viranşehir'de Silah Operasyonu: 7 Gözaltı

Viranşehir'de düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 11:08
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 11:19
Şanlıurfa Viranşehir'de Silah Operasyonu: 7 Gözaltı

Şanlıurfa Viranşehir'de Silah Operasyonu: 7 Gözaltı

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi.

Operasyon Detayları

Aylar süren teknik ve fiziki takibin ardından ilçede belirlenen 9 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 22 Ocak tarihinde yapılan adli aramalarda; 6 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 makineli tabanca, 4 ruhsatsız tabanca, 10 ruhsatsız av tüfeği, 20 şarjör ve 639 çeşitli çap ve ebatlarda mühimmat ele geçirildi.

Gözaltılar ve Soruşturma

Operasyon kapsamında silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptıkları değerlendirilen 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

ŞANLIURFA’DA ÇOK SAYIDA SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ: 7 GÖZALTI

ŞANLIURFA’DA ÇOK SAYIDA SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ: 7 GÖZALTI

ŞANLIURFA’DA ÇOK SAYIDA SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ: 7 GÖZALTI

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Balıkesir Karesi'de Park Halindeki Hafif Ticari Araç Yandı
2
Antalya'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 25 Gözaltı, 380 Milyon TL İşlem
3
Elazığ'da Ahırın Tavanı Çöktü: 1 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu
4
Şanlıurfa Viranşehir'de Silah Operasyonu: 7 Gözaltı
5
İzmir Buca'da şüpheli valiz fünye ile patlatıldı — içi boş çıktı
6
Diyarbakır'da kayıp kadın için termal kamera ve dronlarla arama
7
Antalya'da Taşan Dere 29 Bloklu Siteyi Su Bastı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları