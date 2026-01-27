Şanlıurfa Viranşehir'de Silah Operasyonu: 7 Gözaltı

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi.

Operasyon Detayları

Aylar süren teknik ve fiziki takibin ardından ilçede belirlenen 9 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 22 Ocak tarihinde yapılan adli aramalarda; 6 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 makineli tabanca, 4 ruhsatsız tabanca, 10 ruhsatsız av tüfeği, 20 şarjör ve 639 çeşitli çap ve ebatlarda mühimmat ele geçirildi.

Gözaltılar ve Soruşturma

Operasyon kapsamında silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptıkları değerlendirilen 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

ŞANLIURFA’DA ÇOK SAYIDA SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ: 7 GÖZALTI