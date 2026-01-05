Santa Barbara Havalimanı'nda uçuşlar şiddetli yağış nedeniyle askıya alındı

Hava koşulları ve yetkili açıklamaları

California eyaletinde bir haftayı aşkın süredir etkili olan şiddetli yağışlar, Santa Barbara Havalimanında uçuşların çift yönlü olarak askıya alınmasına neden oldu.

Havalimanı yetkilileri, cumartesi günü alınan kararın ardından uçuşların ne zaman yeniden başlayacağına ilişkin bir açıklama yapmadı ve yağışın durmasının ardından durumu yeniden değerlendireceklerini bildirdi.

Yağışlar sahil bölgelerinde sel baskınlarına yol açarken, Ulusal Hava Servisi yoğun yağışların bugün öğle saatlerine kadar devam edeceğini ve nemli havanın yarına kadar süreceğini belirtti.

