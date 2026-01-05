DOLAR
Santa Barbara Havalimanı'nda Uçuşlar Şiddetli Yağış Nedeniyle Askıya Alındı

California'da bir haftayı aşkın süren şiddetli yağışlar nedeniyle Santa Barbara Havalimanı'nda uçuşlar çift yönlü askıya alındı; Ulusal Hava Servisi yağışın bugün öğleye kadar süreceğini bildirdi.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 14:09
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 14:09
Hava koşulları ve yetkili açıklamaları

California eyaletinde bir haftayı aşkın süredir etkili olan şiddetli yağışlar, Santa Barbara Havalimanında uçuşların çift yönlü olarak askıya alınmasına neden oldu.

Havalimanı yetkilileri, cumartesi günü alınan kararın ardından uçuşların ne zaman yeniden başlayacağına ilişkin bir açıklama yapmadı ve yağışın durmasının ardından durumu yeniden değerlendireceklerini bildirdi.

Yağışlar sahil bölgelerinde sel baskınlarına yol açarken, Ulusal Hava Servisi yoğun yağışların bugün öğle saatlerine kadar devam edeceğini ve nemli havanın yarına kadar süreceğini belirtti.

ABD'nin California eyaletinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Santa Barbara Havalimanı'ndaki uçuşlar çift yönlü durduruldu.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

