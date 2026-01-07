Sapanca'da Uyuşturucu Operasyonu: 137 Polis, 6 Gözaltı
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden kapsamlı müdahale
Sakarya’nın Sapanca ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen 6 şahıs takibe alındı. Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda toplam 137 personel görev aldı.
Operasyonda ele geçirilenler arasında 170 gram sentetik cannabinoid maddesi, 5 parça satışa hazır halde toplam 8,60 gram sentetik cannabinoid maddesi, 0,34 gram metamfetamin ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 165 bin Türk lirası bulundu.
Operasyona ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı.
