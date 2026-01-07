Sapanca'da Uyuşturucu Operasyonu: 137 Polis, 6 Gözaltı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı; çok sayıda sentetik uyuşturucu ve 165 bin TL ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 11:04
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 11:09
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden kapsamlı müdahale

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen 6 şahıs takibe alındı. Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda toplam 137 personel görev aldı.

Operasyonda ele geçirilenler arasında 170 gram sentetik cannabinoid maddesi, 5 parça satışa hazır halde toplam 8,60 gram sentetik cannabinoid maddesi, 0,34 gram metamfetamin ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 165 bin Türk lirası bulundu.

Operasyona ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

