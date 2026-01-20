Sarıkamış’ta Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kişi Tutuklandı

Sarıkamış’ta uyuşturucu tacirlerine eş zamanlı operasyon

7 gözaltı, 5 tutuklama

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Sarıkamış ilçesinde sokak satıcılarına yönelik 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda toplam 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken; F.K. (29), S.T. (24), F.Ö. (23), O.T. (23) ve H.Ö. (22) ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aramalarda ele geçirilenler arasında 10 parça halinde toplam 207,05 gram Skunk ve 6 sentetik ecza hap bulunurken, şüpheliler hakkında TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak suçundan işlem yapıldı.

Kars Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde suçlarıyla mücadelenin etkin şekilde artarak devam edeceğini bildirdi.

