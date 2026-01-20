Sarıkamış’ta Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kişi Tutuklandı

Kars Emniyeti'nin Sarıkamış operasyonunda 7 gözaltından 5 kişi, Skunk ve sentetik haplarla yakalanarak tutuklandı.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 09:07
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 09:07
Sarıkamış’ta Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kişi Tutuklandı

Sarıkamış’ta uyuşturucu tacirlerine eş zamanlı operasyon

7 gözaltı, 5 tutuklama

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Sarıkamış ilçesinde sokak satıcılarına yönelik 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda toplam 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken; F.K. (29), S.T. (24), F.Ö. (23), O.T. (23) ve H.Ö. (22) ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aramalarda ele geçirilenler arasında 10 parça halinde toplam 207,05 gram Skunk ve 6 sentetik ecza hap bulunurken, şüpheliler hakkında TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak suçundan işlem yapıldı.

Kars Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde suçlarıyla mücadelenin etkin şekilde artarak devam edeceğini bildirdi.

SARIKAMIŞ’TA UYUŞTURUCU TACİRİ 5 KİŞİ TUTUKLANDI(KARS-İHA)

SARIKAMIŞ’TA UYUŞTURUCU TACİRİ 5 KİŞİ TUTUKLANDI(KARS-İHA)

SARIKAMIŞ’TA UYUŞTURUCU TACİRİ 5 KİŞİ TUTUKLANDI(KARS-İHA)

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TRT Çekmeköy Film Platosunda Yangın: Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi
2
Çanakkale'de huzur uygulamaları: 1 şüpheli tutuklandı
3
İnegöl'de Trafik Faciası: 2 Genç Kız Öldü, Sürücü 144 Promil Alkollü
4
Adana'da iş yeri soyuldu: Hırsızlara 'Teslim olun' çağrısı
5
Kütahya'da KGYS'ye Yansıyan Trafik Kazaları: Dikkatsizlik ve Sis
6
Adana'da Masaj Salonu Operasyonu: 14 Tutuklama

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları