Sarıyer'de 7 Saat Sonra Kurtarılan Ayfer Özmen: Kurtarılma Anları Ortaya Çıktı

Dün öğlen saatlerinde Rumeli Feneri orman yolunda meydana gelen olayda, Kağıthane Sanayi Mahallesi'ndeki evinden mantar toplamak için çıkan Ayfer Özmen'den haber alınamadı. Ailesinin ihbarıyla jandarma, TSK'ya bağlı komandolar, UMKE ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı.

Arama ve kurtarma çalışmaları

Yaklaşık 7 saat süren inceleme ve arama çalışmalarının ardından Özmen, ormanlık alanda, uçurum kenarında ve denize yakın bir noktada yaralı halde bulundu. Ekiplerin müdahalesiyle bölgeden çıkarılan Özmen'in bacağında kırık olduğu tespit edildi. Sarp kayalıklar nedeniyle karadan çıkarmada zorluk yaşanınca, kadın sahile yanaşan Kıyı Emniyeti'ne bağlı bota alınarak ambulansa nakledildi.

Kurtarılma anlarının görüntüleri

Ortaya çıkan görüntülerde ekiplerin Özmen'i soğuktan korumak için ısıtıcı battaniyeye sardığı, kırık bacağına müdahale ettiği ve boynunda boyunluk bulunduğu görülüyor. Kurtarma ekiplerinin kadını düştüğü yerden çıkarmak için dakikalarca çaba gösterdiği görüntülere yansıdı.

Tedavi ve sevk

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Özmen, Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk tedavinin ardından, travma kontrolü amacıyla Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

KURTARILMA ANLARI