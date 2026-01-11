Şarkikaraağaç'ta Kamyonet Şarampole Yuvarlandı: 3 Yaralı

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan 35 AJ 0545 plakalı kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 16:40
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 16:40
Kaza Detayları

Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Isparta–Konya karayolu Etibank Tesisleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet K. yönetimindeki 35 AJ 0545 plakalı kamyonet, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Yaralılar ve Müdahale

Kazada sürücü Mehmet K. ile yolcu konumunda bulunan Elif K. ve Süleyman C. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Şarkikaraağaç Devlet Hastanesine götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

