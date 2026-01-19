Sason'da Uzun Namlulu Silah Operasyonu: AK-47 ve Dragunov Ele Geçirildi

Sason'da uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi

Operasyon ve istihbarat

Batman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, Sason ilçesindeki bir adrese yönelik operasyon düzenlendi. Ekipler, Ş.T. isimli şahsın ikametinde yasa dışı yollarla ülkeye sokulduğu değerlendirilen uzun namlulu silahların bulunduğuna dair istihbarata ulaştı.

Arama işlemi 16 Ocak 2026 tarihinde adli arama kararıyla gerçekleştirildi.

Ele geçirilenler

Yapılan aramalarda şu delillere rastlandı: 1 adet ruhsatsız AK-47 kalaşinkof piyade tüfeği, 1 adet KNS Dragunov keskin nişancı silahı, 7 adet şarjör, 80 adet 7.62x39 milimetre fişek ile 17 adet 7.62x54 milimetre fişek.

Gözaltı ve yargılama

Olayla ilgili gözaltına alınan Ş.T., işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve Batman T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

