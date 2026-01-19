Sason'da Uzun Namlulu Silah Operasyonu: AK-47 ve Dragunov Ele Geçirildi

Batman İl Jandarma'nın Sason'da düzenlediği operasyonda 16 Ocak 2026'de AK-47, Dragunov ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi; şüpheli Ş.T. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 14:41
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 14:55
Sason'da Uzun Namlulu Silah Operasyonu: AK-47 ve Dragunov Ele Geçirildi

Sason'da uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi

Operasyon ve istihbarat

Batman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, Sason ilçesindeki bir adrese yönelik operasyon düzenlendi. Ekipler, Ş.T. isimli şahsın ikametinde yasa dışı yollarla ülkeye sokulduğu değerlendirilen uzun namlulu silahların bulunduğuna dair istihbarata ulaştı.

Arama işlemi 16 Ocak 2026 tarihinde adli arama kararıyla gerçekleştirildi.

Ele geçirilenler

Yapılan aramalarda şu delillere rastlandı: 1 adet ruhsatsız AK-47 kalaşinkof piyade tüfeği, 1 adet KNS Dragunov keskin nişancı silahı, 7 adet şarjör, 80 adet 7.62x39 milimetre fişek ile 17 adet 7.62x54 milimetre fişek.

Gözaltı ve yargılama

Olayla ilgili gözaltına alınan Ş.T., işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve Batman T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

BATMAN’DA UZUN NAMLULU SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

BATMAN’DA UZUN NAMLULU SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

BATMAN’DA UZUN NAMLULU SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uludağ'da Mahsur Kalanlara JAK Timi Müdahalesi
2
Konya'da Jandarma'nın Silah Operasyonu: 2 Tutuklama
3
Bingöl Solhan'da Parmağına Sıkışan Yüzük İtfaiye Tarafından Çıkarıldı
4
Kayıp Adliye Görevlisi Mustafa Uçar’ı 100 Kişilik Ekip Arıyor
5
Nazilli Zabıtası 2026'da Denetimleri Sıklaştırdı: Fırın, Restoran ve Marketler Mercek Altında
6
Araban Elif Mahallesi'nde Elektrik Kaynaklı Ev Yangını: Eşyalar Küle Döndü
7
Manisa'da Otomobil Elektrik Direğine Çarptı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları