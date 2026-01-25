Sason'da Zorlu Kış Mesaisi: Kaleyolu'nda Hasta Kurtarma Operasyonu

Sason'un Kaleyolu köyünde kar ve zorlu arazi şartlarında mahsur kalan hasta, Özel İdare ekiplerinin iş makineleriyle açtığı yol sayesinde kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 10:49
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 10:49
Kar ve geçit vermeyen araziye karşı zamanla yarış

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Kaleyolu köyünde aniden rahatsızlanan bir vatandaş için ekipler seferber oldu.

Kaleyolu'dan gelen ihbar üzerine Sason İlçe Özel İdaresi ekipleri hızla harekete geçti. Yoğun kar yağışı ve geçit vermeyen arazi şartları ulaşımı neredeyse durma noktasına getirdi.

Ekipler, iş makineleriyle yolu açarak zorlu şartlarda hastaya ulaştı. Operasyon, sağlık ekipleriyle koordineli şekilde yürütüldü.

Hasta, güvenli bir noktada bekleyen ambulansa teslim edildi. Hastaneye kaldırılan vatandaşın tedavi altına alındığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

