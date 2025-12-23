DOLAR
SBU, İlyuşin İl-38'in Dronla Vurulma Anlarını Paylaştı

SBU, 15 Aralık'ta Novorossiysk saldırısı öncesi Yeysk Hava Üssü'ndeki İlyuşin İl-38 deniz devriye uçağının dronla vurulma görüntülerini paylaştı; uçağın değeri 24 milyon dolar.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 22:44
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 22:44
SBU Novorossiysk Öncesi İlyuşin İl-38'in Dronla Vurulduğu Anları Paylaştı

Saldırı öncesi görüntüler ve SBU'nun açıklamaları

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), 15 Aralık'ta Novorossiysk Limanı'nda bulunan Rusya'ya ait Varshavyanka sınıfı denizaltı'ya düzenlenen saldırı öncesine ilişkin yeni görüntü ve detaylar paylaştı.

SBU, saldırı öncesinde Yeysk Hava Üssü'nde konuşlu İlyuşin İl-38 tipi deniz devriye uçağına düzenlenen dron saldırısının kaydedildiğini açıkladı.

Kurum, söz konusu uçağın denizaltıya yönelik operasyonları engelleyebilecek donanıma sahip olduğunu belirterek, dron saldırısı sonucunda uçağın devre dışı kaldığını ve saldırıya ilişkin görüntülerin paylaşıldığını ifade etti.

SBU, bu eylemlerin Rusya'nın stratejik hedeflerine yönelik saldırıların güvenlik seviyesini ortaya koyduğunu ve Rusya Savunma Bakanlığı'nın kamuoyuna yaptığı açıklamaların önemli ölçüde farklı olduğunu vurguladı.

Kurum ayrıca uçağın maliyetinin 24 milyon dolar olduğunu bildirdi.

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), 15 Aralık’ta Novorossiysk Limanı’nda bulunan Rusya’ya ait Varshavyanka sınıfı denizaltıya düzenlediği saldırı öncesi Rusya’ya ait İlyuşin İl-38 tipi deniz devriye uçağına düzenlenen saldırıya ait görüntüleri paylaştı.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

