SDG, Halep’te İhlas Haber Ajansı canlı yayın ekibine ateş açtı
Olayın Detayları
Terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Halep’in Eşrefiye ve Şeyh Maksut mahallelerinde kontrol noktasında haber çekimi yapan İhlas Haber Ajansı canlı yayın ekibini hedef aldı.
Saldırıda, haber çekimi yapan Erkan Özbudak, Lider Olgun ve Uğur Dönek’in bulunduğu araca ateş açıldı. Açılan ateş sonucunda canlı yayın aracı isabet aldı.
Gazetecilerin Durumu
Olayda, şans eseri gazeteciler yara almadan kurtuldu. Olayla ilgili bölgede güvenlik ve soruşturma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
