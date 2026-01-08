SDG, Halep’te İhlas Haber Ajansı canlı yayın ekibine ateş açtı

SDG, Halep’in Eşrefiye ve Şeyh Maksut mahallelerinde İhlas Haber Ajansı canlı yayın ekibini hedef aldı; araç isabet aldı, gazeteciler yara almadan kurtuldu.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 11:34
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 11:35
Olayın Detayları

Terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Halep’in Eşrefiye ve Şeyh Maksut mahallelerinde kontrol noktasında haber çekimi yapan İhlas Haber Ajansı canlı yayın ekibini hedef aldı.

Saldırıda, haber çekimi yapan Erkan Özbudak, Lider Olgun ve Uğur Dönek’in bulunduğu araca ateş açıldı. Açılan ateş sonucunda canlı yayın aracı isabet aldı.

Gazetecilerin Durumu

Olayda, şans eseri gazeteciler yara almadan kurtuldu. Olayla ilgili bölgede güvenlik ve soruşturma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

