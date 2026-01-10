SDG’nin Halep Valiliği’ne Kamikaze İHA Saldırısı — Can Kaybı Yok

SDG’nin Halep Valiliği’ne Kamikaze İHA Saldırısı

Basın toplantısının hemen ardından gerçekleşti, can kaybı yok

Terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye uzantısı SDG, Halep Valiliği binasına kamikaze insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenledi. Olayın, Halep Valisi Azzam el-Gharib ile Suriye Enformasyon Bakanı Hamza El Mustafa ve Suriye Sosyal İşler Bakanı Hind Qabawat tarafından düzenlenen basın toplantısından kısa süre sonra meydana geldiği bildirildi.

Can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Halep Enformasyon Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bu saldırı, SDG örgütünün medyayı susturma ve gerçeğin kamuoyuna ulaşmasını engelleme girişimindeki suç teşkil eden davranışını yansıtmaktadır". Açıklamada, SDG’nin hükümet kurumlarını, medya mensuplarını ve sağlık kuruluşlarını hedef almasının; örgütün yetersizliği, ağır kayıplar vermesi ve Halep’te sivillere karşı suç işleyen milis sisteminin çöküşünden kaynaklandığı ileri sürüldü.

Metinde ayrıca SDG’nin medya mensuplarını hedef almasının kamuoyunu yanıltma çabaları ve Suriye toplumunun iç barışını tehdit eden söylentiler yayması şeklinde kınandığı kaydedildi.

Halep Valiliği açıklamasında, örgütün 1 Nisan mutabakatına uymadığı ve Şeyh Maksud ile Eşrefiye mahallelerini üs olarak kullandığı ifade edildi. SDG’nin 1 Nisan 2025’te Halep’teki Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinden çekilmesi konusunda Suriye yönetimi ile mutabakat sağlandığı hatırlatıldı.

