Selçuk'ta Fırtına: Efes Karşılama Merkezi Panoları Anayola Savruldu

Selçuk'ta şiddetli fırtına, Efes Karşılama Merkezi inşaatını çevreleyen dev reklam panolarını anayola devirdi; trafik kontrollü sağlanıyor, can kaybı yok.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 12:45
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 12:45
İzmir'in Selçuk ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına, Kuşadası yolu üzerindeki Efes Antik Kenti yakınlarında bulunan inşaat alanını çevreleyen büyük reklam panolarını ve demir konstrüksiyonları anayola devirdi.

Selçuk-Kuşadası kara yolunda meydana gelen olayda, "Geleceğe Miras: Sonsuz Efes Projesi" kapsamında yapımı süren Efes Karşılama Merkezi inşaatını çevreleyen panolar fırtınaya dayanamayarak yola savruldu. Devrilen yapılar bölgedeki ulaşımı bir süre olumsuz etkiledi; trafik kontrollü olarak tek şeritten sağlanmaya başlandı.

İnşaat alanında planlanan 180 otobüs kapasiteli otopark ve 61 dükkân projesinin çevresinde yaşanan olay sonrası, polis ekipleri ile yüklenici firma personeli hızla bölgeye intikal etti. Yolda geniş güvenlik önlemleri alındı ve devrilen panoların kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Facia kıl payı atlatıldı

Yetkililer, panoların devrildiği sırada yoldan geçen herhangi bir aracın bulunmamasının muhtemel bir kazanın önüne geçtiğini bildirdi. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmaması teselli kaynağı oldu. Temizlik ve kaldırma çalışmalarının tamamlanmasının ardından yolun tamamen trafiğe açılacağı açıklandı.

Yetkililer, bölgede rüzgârın etkisini sürdürebileceğini belirterek sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Güvenlik çalışmaları ve kaldırma işlemleri sürüyor.

