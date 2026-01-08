Selçuk'ta Fırtına: Efes Karşılama Merkezi Panoları Anayola Savruldu

Selçuk'ta fırtına dev panoları yola savurdu

Efes Karşılama Merkezi inşaatının çevresindeki reklam panoları rüzgârın etkisiyle devrildi

İzmir'in Selçuk ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına, Kuşadası yolu üzerindeki Efes Antik Kenti yakınlarında bulunan inşaat alanını çevreleyen büyük reklam panolarını ve demir konstrüksiyonları anayola devirdi.

Selçuk-Kuşadası kara yolunda meydana gelen olayda, "Geleceğe Miras: Sonsuz Efes Projesi" kapsamında yapımı süren Efes Karşılama Merkezi inşaatını çevreleyen panolar fırtınaya dayanamayarak yola savruldu. Devrilen yapılar bölgedeki ulaşımı bir süre olumsuz etkiledi; trafik kontrollü olarak tek şeritten sağlanmaya başlandı.

İnşaat alanında planlanan 180 otobüs kapasiteli otopark ve 61 dükkân projesinin çevresinde yaşanan olay sonrası, polis ekipleri ile yüklenici firma personeli hızla bölgeye intikal etti. Yolda geniş güvenlik önlemleri alındı ve devrilen panoların kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Facia kıl payı atlatıldı

Yetkililer, panoların devrildiği sırada yoldan geçen herhangi bir aracın bulunmamasının muhtemel bir kazanın önüne geçtiğini bildirdi. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmaması teselli kaynağı oldu. Temizlik ve kaldırma çalışmalarının tamamlanmasının ardından yolun tamamen trafiğe açılacağı açıklandı.

Yetkililer, bölgede rüzgârın etkisini sürdürebileceğini belirterek sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Güvenlik çalışmaları ve kaldırma işlemleri sürüyor.

