Şenol Aslanoğlu da Gözaltında: 11 Kişi Zimmet Soruşturmasında

Eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında olduğu 11 kişi, S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'ne yönelik 'zimmet' soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 14:44
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 15:25
Soruşturma İzmir Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele tarafından sürdürülüyor

Eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun da aralarında bulunduğu 11 kişi, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen zimmet soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Soruşturma, S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi hakkında yürütülen işlemler çerçevesinde başlatıldı ve aynı dosya, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik düzenlenen 'yolsuzluk' soruşturmasıyla bağlantılı evrak ve tespitlere dayanıyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi’ne yönelik 'Zimmet' yürütülen soruşturma kapsamında; 'Zimmet' suçları açısından bilirkişi raporları doğrultusunda sorumlulukları tespit edilen 11 şüpheli hakkında gözaltı karar verilmiş olup, gözaltı ve yakalama işlemleri İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından devam etmektedir.

Gözaltı işlemleri ve soruşturmanın seyriyle ilgili gelişmeler hakkında resmi kurumlar tarafından yapılacak yeni açıklamalar bekleniyor.

