Seydikemer’de Hortum ve Dolu Seralara Zarar Verdi: Yaklaşık 100 Dönüm Etkilendi

Seydikemer Kumluova’da hortum, fırtına ve dolu yaklaşık 100 dönüm serada hasara yol açtı; hasar tespiti ve destek çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 15:43
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 15:54
Seydikemer’de hortum, fırtına ve dolu seraları vurdu

Kumluova Mahallesi'nde tarım alanlarında geniş çaplı hasar

Muğla’nın Seydikemer ilçesi Kumluova Mahallesinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, kısa sürede fırtınaya dönüştü. Şiddetli rüzgar, dolu ve hortum özellikle sera alanlarında etkili oldu. İlk belirlemelere göre yaklaşık 100 dönüme yakın sera zarar gördü.

Oluşan dolu yağışı bazı ürünlerde de zarara yol açarken, üreticiler seralarını korumak için yoğun çaba sarf etti. Bölgede ekiplerin sahadaki çalışmaları aralıksız sürüyor ve sağanak yağışın aralıklarla devam ettiği bildirildi.

Seydikemer Kaymakamı Mustafa Dilekli, zarar gören alanlarda yerinde incelemelerde bulunarak hasar tespit çalışmalarının başlatıldığını kaydetti. Kaymakam Dilekli, incelemelere ilişkin şunları söyledi:

“Gece saatlerinde ilçemiz Kumluova mahallemizde özellikle çok şiddetli yağış, fırtına ve akabinde bir dolu afetiyle karşı karşıya kaldık. Bu süreçte İlçe Tarım ekiplerimizin ilk tespitlerine göre 40 dönüme yakın tamamen çöken seramız, kalanlarda da yüzde 50 üzerinde zarar tespit çalışmalarımız devam ediyor. Bütün ekiplerimiz, belediyemiz, İlçe Tarım Müdürlüğümüz sahada çalışmalarını sürdürüyor. Hasar tespit çalışmalarından sonra gerekli iş ve işlemlerle ilgili Sayın Vekilimiz ve Belediye Başkanımızla beraber Bakanlığımızla da irtibat halinde olacağız.”

AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz ise üretimin sürekliliğinin önemine vurgu yaparak zarar gören üreticilerin mağduriyetinin giderilmesi için gerekli girişimlerin yapılacağını bildirdi.

Seydikemer Belediye Başkanı B. Önder Akdenizli de afetin özellikle seracılıkla geçimini sağlayan aileler üzerinde ciddi etkiler oluşturduğunu belirterek üreticilerin taleplerini dinlediğini aktardı.

Kumluova Mahalle Muhtarı Hilmi Deniz, mahalledeki zararların telafisi için destek beklediklerini ifade ederek, “Mahallemizde 100 dönümün üzerinde hasarımız var. Çiftçilerimize geçmiş olsun diliyoruz. Biz buradan büyüklerimizden, çiftçilerimize destek istiyoruz.” dedi.

Yetkililer, hasar tespit çalışmalarının ilgili birimlerce yürütüldüğünü ve üreticilerin süreç hakkında bilgilendirileceğini belirtti. Bölgede çalışmaların sürmesi ve zararın en kısa sürede tespit edilerek desteklerin koordine edilmesi hedefleniyor.

