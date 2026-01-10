Seydişehir'de Kavşakta Çarpışma: 1 Ölü, 1 Yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde Akçalar kavşağında saat 15.30'da iki otomobil çarpıştı; Yusuf Muhammet Teke hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Olay ve müdahale

Kaza, saat 15.30 sıralarında Konya'nın Seydişehir ilçesi, Seydişehir Beyşehir Karayolu üzeri Akçalar kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Akçalar Mahallesi kavşağından yola çıkan Yusuf Muhammet Teke idaresindeki 42 ANN 863 plakalı Tofaş Şahin ile Seydişehir'den Beyşehir yönüne seyir halinde olan Sinan A. yönetimindeki 35 PEP 36 plakalı Toyota marka otomobil kavşakta çarpıştı.

Kazada her iki araç sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen, ağır yaralı olan Yusuf Muhammet Teke kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayı haber alan Teke'nin yakınları hastanede büyük üzüntü yaşadı.

Çalışma hayatı ve soruşturma

Hayatını kaybeden Yusuf Muhammet Teke'nin Seydişehir'de bir fabrikada çalıştığı ve mesaiye gittiği, Sinan Aksoy'un da Beyşehir'de organize sanayi bölgesinde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı ve mesaiye gittiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

