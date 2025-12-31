Şeyma Subaşı'na 'yurt dışına çıkış yasağı' talebi — İstanbul uyuşturucu soruşturması

Şeyma Subaşı'na 'yurt dışına çıkış yasağı' talebi
İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme
İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, Şeyma Subaşı savcılığa verdiği ifadenin ardından adli kontrol tedbiri talebiyle işlem gördü.
Soruşturma kapsamında, Subaşı hakkında 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde bir adli kontrol tedbiri uygulanması talep edildi.
Bu talep doğrultusunda Şeyma Subaşı, nöbetçi hakimliğe sevk edildi ve sürecin devamında hakim kararı beklenecek.
Olayla ilgili soruşturma ve adli süreç hakkında yetkili makamların açıklamaları bekleniyor.
İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Şeyma Subaşı Savcılığa verdiği ifadenin ardından 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi