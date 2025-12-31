DOLAR
Şeyma Subaşı'na 'yurt dışına çıkış yasağı' talebi — İstanbul uyuşturucu soruşturması

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında Şeyma Subaşı, ifadesinin ardından 'yurt dışına çıkış yasağı' adli kontrol talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 17:53
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 17:53
İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, Şeyma Subaşı savcılığa verdiği ifadenin ardından adli kontrol tedbiri talebiyle işlem gördü.

Soruşturma kapsamında, Subaşı hakkında 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde bir adli kontrol tedbiri uygulanması talep edildi.

Bu talep doğrultusunda Şeyma Subaşı, nöbetçi hakimliğe sevk edildi ve sürecin devamında hakim kararı beklenecek.

Olayla ilgili soruşturma ve adli süreç hakkında yetkili makamların açıklamaları bekleniyor.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

