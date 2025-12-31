DOLAR
Şeyma Subaşı Serbest Bırakıldı: Uyuşturucu Soruşturmasında Yurt Dışına Çıkış Yasağı

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında Şeyma Subaşı, nöbetçi hakimlikçe 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 18:14
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 18:14
Şeyma Subaşı serbest bırakıldı

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla Şeyma Subaşı serbest bırakıldı.

Uygulanan tedbir

Tedbir: Nöbetçi hakimlik, Subaşı hakkında 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol kararı verdi.

Kısa bilgi

Karar sonrası Şeyma Subaşı serbest bırakıldı.

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Şeyma Subaşı çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakıldı.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

