Şeyma Subaşı Serbest Bırakıldı: Uyuşturucu Soruşturmasında Yurt Dışına Çıkış Yasağı

Şeyma Subaşı serbest bırakıldı
İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla Şeyma Subaşı serbest bırakıldı.
Uygulanan tedbir
Tedbir: Nöbetçi hakimlik, Subaşı hakkında 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol kararı verdi.
Kısa bilgi
Karar sonrası Şeyma Subaşı serbest bırakıldı.
