Shinzo Abe'nin Katiline Müebbet Hapis Kararı

Shinzo Abe'nin katiline müebbet hapis

Nara Bölge Mahkemesi, eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe’yi seçim konuşması sırasında el yapımı silahla öldüren Tetsuya Yamagami hakkında kararını açıkladı. Hakim Shinichi Tanaka, Yamagami’in hem cinayet hem de Kılıçlar ve Ateşli Silahlar Yasası ihlali suçlarını işlediğini belirterek sanığa ömür boyu hapis cezası verdi.

Duruşma ve karar

Karar duruşması, basın ve kamuoyunun yoğun ilgisi altında Nara Bölge Mahkemesi’nde yapıldı. Hakim Tanaka, Abe’nin el yapımı silahla öldürüldüğüne dikkat çekti ve mahkemenin savcılığın talebini yerinde bulduğunu açıkladı.

Sanığın ifadesi ve iddianame

Davada ilk duruşma 28 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilmişti. Açılışta suçlamaları kabul eden Yamagami, "Doğru, bunu yaptığım konusunda hiçbir şüphe yok" ifadelerini kullanmıştı. İddianamede Yamagami’nin annesinin Birleşme Kilisesi (Unification Church) adlı gruba yüksek miktarlarda bağış yaptığı, bunun ailenin ekonomik iflasına ve parçalanmasına yol açtığı savunuldu. Savcılık, Yamagami’nin Abe’yi Birleşme Kilisesi ile ilişkilendirerek dini grup üzerindeki tartışmaları gündeme taşımayı amaçladığını ileri sürdü ve sanık için ömür boyu hapis talep etti.

Savunma ve değerlendirme

Yamagami’nin avukatları, müvekkillerinin kişiliğinin ve davranışlarının dini istismarla dolu bir çocukluk döneminde şekillendiğini iddia ederek bunun hafifletici neden sayılması gerektiğini savundu. Savcılık ise sanığın eyleminin sonuçlarının savaş sonrası Japonya’da "benzeri görülmemiş" nitelikte olduğunu vurgulamıştı.

Abe suikastı ve sonrası

Japonya tarihinin en uzun süre görevde kalan başbakanı olan Shinzo Abe, 8 Temmuz 2022 tarihinde Nara şehrinde yaptığı bir seçim konuşması sırasında silahlı saldırıya uğradı ve tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinde yakalanan Yamagami, ifadesinde Abe’yi annesinin iflasından ve ailenin parçalanmasından sorumlu tuttuğu Birleşme Kilisesi’ne destek verdiği için öldürdüğünü belirtmişti. Suikast, Japonya ve dünya gündeminde geniş yankı buldu ve Birleşme Kilisesi’nin bağış toplama faaliyetleri ile siyasetle ilişkileri tartışmaya açıldı.

