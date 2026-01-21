Shinzo Abe'nin Katiline Müebbet Hapis Kararı

Nara Bölge Mahkemesi, eski Başbakan Shinzo Abe’yi öldüren Tetsuya Yamagami’i ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 09:42
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 09:42
Shinzo Abe'nin Katiline Müebbet Hapis Kararı

Shinzo Abe'nin katiline müebbet hapis

Nara Bölge Mahkemesi, eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe’yi seçim konuşması sırasında el yapımı silahla öldüren Tetsuya Yamagami hakkında kararını açıkladı. Hakim Shinichi Tanaka, Yamagami’in hem cinayet hem de Kılıçlar ve Ateşli Silahlar Yasası ihlali suçlarını işlediğini belirterek sanığa ömür boyu hapis cezası verdi.

Duruşma ve karar

Karar duruşması, basın ve kamuoyunun yoğun ilgisi altında Nara Bölge Mahkemesi’nde yapıldı. Hakim Tanaka, Abe’nin el yapımı silahla öldürüldüğüne dikkat çekti ve mahkemenin savcılığın talebini yerinde bulduğunu açıkladı.

Sanığın ifadesi ve iddianame

Davada ilk duruşma 28 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilmişti. Açılışta suçlamaları kabul eden Yamagami, "Doğru, bunu yaptığım konusunda hiçbir şüphe yok" ifadelerini kullanmıştı. İddianamede Yamagami’nin annesinin Birleşme Kilisesi (Unification Church) adlı gruba yüksek miktarlarda bağış yaptığı, bunun ailenin ekonomik iflasına ve parçalanmasına yol açtığı savunuldu. Savcılık, Yamagami’nin Abe’yi Birleşme Kilisesi ile ilişkilendirerek dini grup üzerindeki tartışmaları gündeme taşımayı amaçladığını ileri sürdü ve sanık için ömür boyu hapis talep etti.

Savunma ve değerlendirme

Yamagami’nin avukatları, müvekkillerinin kişiliğinin ve davranışlarının dini istismarla dolu bir çocukluk döneminde şekillendiğini iddia ederek bunun hafifletici neden sayılması gerektiğini savundu. Savcılık ise sanığın eyleminin sonuçlarının savaş sonrası Japonya’da "benzeri görülmemiş" nitelikte olduğunu vurgulamıştı.

Abe suikastı ve sonrası

Japonya tarihinin en uzun süre görevde kalan başbakanı olan Shinzo Abe, 8 Temmuz 2022 tarihinde Nara şehrinde yaptığı bir seçim konuşması sırasında silahlı saldırıya uğradı ve tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinde yakalanan Yamagami, ifadesinde Abe’yi annesinin iflasından ve ailenin parçalanmasından sorumlu tuttuğu Birleşme Kilisesi’ne destek verdiği için öldürdüğünü belirtmişti. Suikast, Japonya ve dünya gündeminde geniş yankı buldu ve Birleşme Kilisesi’nin bağış toplama faaliyetleri ile siyasetle ilişkileri tartışmaya açıldı.

ESKİ JAPONYA BAŞBAKANI SHİNZO ABE’Yİ SEÇİM KONUŞMASI YAPTIĞI SIRADA EL YAPIMI SİLAHLA VURARAK...

ESKİ JAPONYA BAŞBAKANI SHİNZO ABE’Yİ SEÇİM KONUŞMASI YAPTIĞI SIRADA EL YAPIMI SİLAHLA VURARAK ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN TETSUYA YAMAGAMİ, ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karabük'te 33 Antik Yunan Sikkesi Ele Geçirildi
2
Diyarbakır'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
3
Esenler'de İETT Otobüsü Otoparka Daldı: Yaya Son Anda Kurtuldu
4
Kars'ta Eş Zamanlı Operasyon: Metruk Binada 14 Düzensiz Göçmen Yakalandı
5
Siirt'te Buzlanma: Hafif Ticari Araç Evin Duvarında Asılı Kaldı
6
Silifke'de palmiye tepesindeki mahsur kedi itfaiye tarafından kurtarıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları