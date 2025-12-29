DOLAR
Siirt Baykan'da Minibüs Devrildi: 6 Yaralı

Siirt'in Baykan ilçesi İkizler köyü mevkiinde yoğun kar yağışı nedeniyle minibüs devrildi; UMKE, 112 ve jandarma ekipleri 6 yaralıyı tahliye edip hastaneye sevk etti.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 12:15
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 12:15
İkizler köyü mevkiinde yoğun kar ve zorlu hava koşulları

Siirt'in Baykan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza İkizler köyü mevkiinde meydana geldi. Olumsuz hava şartları ve kar yağışı nedeniyle araç kontrolden çıkarak devrildi.

Kaza ihbarı üzerine bölgeye UMKE timleri, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Zorlu arazi ve hava koşullarına rağmen ekipler kısa sürede olay yerine ulaşarak gerekli güvenlik önlemlerini aldı.

Ekipler, araçta bulunan yaralıları titizlikle ve güvenli bir şekilde tahliye etti. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra 112 Acil Sağlık ambulans ekiplerine teslim edilerek hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

