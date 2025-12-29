Siirt Baykan'da Minibüs Devrildi: 6 Yaralı

İkizler köyü mevkiinde yoğun kar ve zorlu hava koşulları

Siirt'in Baykan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza İkizler köyü mevkiinde meydana geldi. Olumsuz hava şartları ve kar yağışı nedeniyle araç kontrolden çıkarak devrildi.

Kaza ihbarı üzerine bölgeye UMKE timleri, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Zorlu arazi ve hava koşullarına rağmen ekipler kısa sürede olay yerine ulaşarak gerekli güvenlik önlemlerini aldı.

Ekipler, araçta bulunan yaralıları titizlikle ve güvenli bir şekilde tahliye etti. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra 112 Acil Sağlık ambulans ekiplerine teslim edilerek hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

