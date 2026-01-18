Siirt Pervari Geçittepe’de 2 Metreye Varan Kar, Yol Ulaşıma Açıldı

Geçittepe'de yer yer 2 metreyi bulan kar, 8 saatlik yol açma çalışmasıyla ulaşıma açıldı; iletişim arızaları da giderildi.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 10:57
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 10:57
Karla mücadele ekipleri 8 saat süren çalışmayla hem yolu hem iletişimi yeniden sağladı

Siirt’in Pervari ilçesinde, Geçittepe mevkiinde kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu alanlarda ekipler yoğun yol açma çalışmalarını sürdürdü.

Yoğun kar yağışı, kırsal bölgelerde hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bu kapsamda Pervari ilçesine bağlı grup köy yolu ile yaklaşık 8 köy ve 4 mezrayı, Van’ın Çatak ilçesine bağlayan güzergahta karla mücadele çalışmaları aralıksız yürütüldü.

Rakımı yaklaşık 2 bin 100 metre olan grup köy yolunda görev yapan Siirt İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, zorlu kış şartlarına rağmen çalışmaları sürdürdü. Ekipler, sadece kar temizleme faaliyetini yürütmekle kalmayıp, bölgede bulunan baz istasyonlarında kar nedeniyle meydana gelen arızaların giderilmesi için teknik ekiplere de yol açılmasını sağladı.

Pervari Geçittepe mevkiinde yaklaşık 8 saat süren yoğun çalışmaların ardından hem vatandaşların ulaşımı sağlandı hem de iletişimde yaşanan aksaklıklar giderildi. Gece geç saatlere kadar devam eden çalışmalar sonucunda, yer yer 2 metreyi bulan kar temizlenerek yol güvenli bir şekilde ulaşıma açıldı.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

