Siirt Pervari Geçittepe’de 2 Metreye Varan Kar, Yol Ulaşıma Açıldı

Karla mücadele ekipleri 8 saat süren çalışmayla hem yolu hem iletişimi yeniden sağladı

Siirt’in Pervari ilçesinde, Geçittepe mevkiinde kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu alanlarda ekipler yoğun yol açma çalışmalarını sürdürdü.

Yoğun kar yağışı, kırsal bölgelerde hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bu kapsamda Pervari ilçesine bağlı grup köy yolu ile yaklaşık 8 köy ve 4 mezrayı, Van’ın Çatak ilçesine bağlayan güzergahta karla mücadele çalışmaları aralıksız yürütüldü.

Rakımı yaklaşık 2 bin 100 metre olan grup köy yolunda görev yapan Siirt İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, zorlu kış şartlarına rağmen çalışmaları sürdürdü. Ekipler, sadece kar temizleme faaliyetini yürütmekle kalmayıp, bölgede bulunan baz istasyonlarında kar nedeniyle meydana gelen arızaların giderilmesi için teknik ekiplere de yol açılmasını sağladı.

Pervari Geçittepe mevkiinde yaklaşık 8 saat süren yoğun çalışmaların ardından hem vatandaşların ulaşımı sağlandı hem de iletişimde yaşanan aksaklıklar giderildi. Gece geç saatlere kadar devam eden çalışmalar sonucunda, yer yer 2 metreyi bulan kar temizlenerek yol güvenli bir şekilde ulaşıma açıldı.

