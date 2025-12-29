Siirt'te 251 köy yolundan 91'i ulaşıma açıldı
Ekipler kalan yolları açmak için çalışacak
Siirt'te yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarında yürütülen çalışmalar sonucunda 251 köy yolundan 91'i ulaşıma açıldı.
Kapanmalar, Siirt merkez, Pervari, Eruh, Şirvan ve Baykan ilçelerinde görüldü. Kar yağışı ekiplerin müdahalesiyle bazı güzergâhlarda ulaşıma yeniden izin verdi.
Yetkililer, kar yağışının durmasının ardından kapalı kalan 160 köy yolunun ulaşıma açılması için ekiplerin çalışmalarına başlayacağını bildirdi.
SİİRT'TE KAR YAĞIŞI NEDENİYLE KAPANAN 251 KÖY YOLUNUN 91'İ EKİPLERİN ÇALIŞMASI SONUCU AÇILDI.