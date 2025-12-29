DOLAR
Siirt'te 251 Köy Yolundan 91'i Ulaşıma Açıldı

Siirt'te kar nedeniyle kapanan 251 köy yolundan 91'i açıldı; ekipler kalan 160 yolu ulaşıma açmak için çalışacak.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 21:22
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 21:53
Ekipler kalan yolları açmak için çalışacak

Siirt'te yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarında yürütülen çalışmalar sonucunda 251 köy yolundan 91'i ulaşıma açıldı.

Kapanmalar, Siirt merkez, Pervari, Eruh, Şirvan ve Baykan ilçelerinde görüldü. Kar yağışı ekiplerin müdahalesiyle bazı güzergâhlarda ulaşıma yeniden izin verdi.

Yetkililer, kar yağışının durmasının ardından kapalı kalan 160 köy yolunun ulaşıma açılması için ekiplerin çalışmalarına başlayacağını bildirdi.

