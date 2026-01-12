Siirt'te Kaçak Avcıya 14 Bin 911 TL Ceza

Siirt'te avcılık belgesi olmadan ava çıkan kişiye, 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 14 bin 911 TL idari para cezası uygulandı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 09:31
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 09:31
Olayın Detayları

Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, avcılık belgesi olmadan yasak alanda avlanan bir kişiye idari para cezası uyguladı.

Denetimleri yürüten Siirt Merkez Şefliği Av Koruma ve Kontrol Ekipleri tarafından yapılan işlemler sonucunda, söz konusu uygulamanın 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet kapsamında olduğu tespit edildi.

İhlal sebebiyle 1 kişiye, ava kapalı alanda avlanmaktan dolayı toplam 14 bin 911 TL idari para cezası kesildi.

