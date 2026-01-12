Siirt'te Kaçak Avcıya 14 Bin 911 TL Ceza

Olayın Detayları

Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, avcılık belgesi olmadan yasak alanda avlanan bir kişiye idari para cezası uyguladı.

Denetimleri yürüten Siirt Merkez Şefliği Av Koruma ve Kontrol Ekipleri tarafından yapılan işlemler sonucunda, söz konusu uygulamanın 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet kapsamında olduğu tespit edildi.

İhlal sebebiyle 1 kişiye, ava kapalı alanda avlanmaktan dolayı toplam 14 bin 911 TL idari para cezası kesildi.

SİİRT DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR MÜDÜRLÜĞÜ AVCILIK BELGESİ OLMADAN YASAKLI BÖLGEDE AVA ÇIKAN ŞAHSA 14 BİN 911 LİRA CEZA UYGULADI.