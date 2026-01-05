Siirt’te kaçak avcıya 26 bin 911 lira para cezası

Siirt’te Ziyaret Beldesi'nde avcılık belgesi olmayan kişiye, 4915 sayılı Kanun kapsamında 3 kuşu avladığı için toplam 26 bin 911 lira ceza verildi.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 22:53
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 22:53
Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Siirt İl Jandarma Komutanlığı iş birliğiyle yürütülen operasyon sonucu, avcılık belgesi olmayan bir kişiye 26 bin 911 lira idari ve tazminat bedeli uygulandı.

Denetim ayrıntıları

Baykan ilçesi Ziyaret Beldesi’ne bağlı kırsal arazide gerçekleştirilen av koruma ve kontrol faaliyetleri, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı, Ziyaret Jandarma Karakol Komutanlığı, Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Merkez Şefliği av koruma ve kontrol ekipleri tarafından yürütüldü.

Denetimler sırasında şahsın, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu hükümlerine muhalefet ederek avcılık belgesi olmadan ve ava kapalı alanda av tüfeği ile 3 adet tahtalı kuşu avladığı tespit edildi. Buna ilişkin olarak idari ve tazminat bedeli toplamında 26 bin 911 lira para cezası uygulandı.

İhbar ve mücadele çağrısı

Bölgede yapılacak her türlü kaçak avcılık faaliyetinin 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile kolluk kuvvetlerine ihbar edilmesi istendi. İlde yasa dışı avcılığın yaban hayatı için en önemli tehditlerden biri olduğu, bu tür faaliyetlerle mücadeleye kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.

