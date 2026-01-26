Siirt’te Otomobil Çarpıştı: Kurtalan’da 2 Yaralı
Kayabağlar yol ayrımında trafik kazası
Siirt’in Kurtalan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Kurtalan ilçesi Kayabağlar yol ayrımında sürücüleri öğrenilemeyen 19 TY 806 plakalı ve 06 FKL 270 plakalı otomobiller çarpıştı.
Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.
SİİRT'İN KURTALAN İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI.