Siirt’te Otomobil Çarpıştı: Kurtalan’da 2 Yaralı

Siirt’in Kurtalan ilçesi Kayabağlar yol ayrımında iki otomobil çarpıştı; 2 kişi yaralandı, polis ve sağlık ekipleri olay yerinde, inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 14:20
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 14:20
Siirt’te Otomobil Çarpıştı: Kurtalan’da 2 Yaralı

Siirt’te Otomobil Çarpıştı: Kurtalan’da 2 Yaralı

Kayabağlar yol ayrımında trafik kazası

Siirt’in Kurtalan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kurtalan ilçesi Kayabağlar yol ayrımında sürücüleri öğrenilemeyen 19 TY 806 plakalı ve 06 FKL 270 plakalı otomobiller çarpıştı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

SİİRT'İN KURTALAN İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ...

SİİRT'İN KURTALAN İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI.

SİİRT'İN KURTALAN İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Burdur Çavdır’da Otomobil Şarampole Devrildi: 4 Yaralı
2
Antalya Kepez'te Gecekonduda Yangın: İtfaiye Hızla Müdahale Etti
3
Aydın'da Üvey Oğul Tutuklandı: Tartışma Sonrası Baba Hayatını Kaybetti
4
Şişli'de Cesedi Bulunan Durdona Khokimova'nın Son Görüntüleri Ortaya Çıktı
5
Karaman'da 14 Yaşındaki Elektrikli Bisiklet Kazası — Anne 'Benim çocuğum nerede' diye ağladı
6
Kocaeli Darıca'da Denizde Erkek Cesedi Bulundu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları