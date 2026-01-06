Sıla Pehlivanoğlu anıldı: Çelenkler ve beyaz balonlar

Tekirdağ'da motosiklet kazasında yaşamını yitiren Sıla Pehlivanoğlu, kazanın olduğu noktada ailesi ve sevenleri tarafından çelenk ve beyaz balonlarla anıldı.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 16:25
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 16:54
Sıla Pehlivanoğlu anıldı: Çelenkler ve beyaz balonlar

Sıla Pehlivanoğlu için kazanın meydana geldiği noktada anma

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde, motosiklet kazasında hayatını kaybeden 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Sıla Pehlivanoğlu, kaza yerine ailesi ve sevenleri tarafından düzenlenen törenle anıldı.

Kaza ayrıntıları

Olay, 28 Aralık 2024 tarihinde Cumhuriyet Mahallesi Büşra Sokakta meydana geldi. Namık Kemal Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3’üncü sınıf öğrencisi Sıla Pehlivanoğlu’nun kullandığı motosiklet, karşı yönden gelen başka bir motosikletle çarpıştı. Ağır yaralanan genç kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Anma töreninde duygusal anlar

Kazanın birinci yıldönümünde aynı noktada gerçekleştirilen anma programına Sıla’nın ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı. Katılımcılar olay yerinde çelenk ve karanfiller bıraktı, törende duygusal anlar yaşanırken gözyaşları sel oldu.

Aile adına konuşan teyze Ayşegül Arslan Aydın, yaşadıkları acının hala ilk günkü gibi taze olduğunu vurgulayarak bu olayın önlenebilir bir sorumsuzluğun sonucu olduğunu belirtti. Aydın, benzer acıların yaşanmaması için trafikte daha fazla duyarlılık çağrısında bulundu.

Törenin sonu ve dava bilgisi

Anma programı, Sıla’nın anısına gökyüzüne bırakılan beyaz balonlar ile sona erdi. Öte yandan, kazaya ilişkin açılan davanın 8 Ocak Perşembe günü saat 10.45’te 6. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüleceği öğrenildi.

