Silifke'de Kaya Duvarı Çökmesi: 20 Yaşındaki Ekrem Yamşah Hayatını Kaybetti

Canbazlı Mahallesi'nde meydana gelen olayda ekipler müdahale etti

Mersin’in Silifke ilçesine bağlı Canbazlı Mahallesinde, kaya parçalarıyla örülen duvarın yıkılması sonucu meydana gelen olayda, çalışma sırasında duvarın altında kalan Ekrem Yamşah (20) yaşamını yitirdi.

Bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahaleyle kaya parçaları kaldırıldı; ancak Yamşah’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından savcının talimatıyla cenaze, resmi işlemler için hastane morguna gönderildi.

