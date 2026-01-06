Silifke'de Kaya Duvarı Çökmesi: 20 Yaşındaki Ekrem Yamşah Hayatını Kaybetti

Mersin'in Silifke ilçesi Canbazlı Mahallesi'nde yıkılan kaya duvarı altında kalan 20 yaşındaki Ekrem Yamşah yaşamını yitirdi; savcı incelemesi sonrası cenaze morga gönderildi.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 21:11
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 21:11
Canbazlı Mahallesi'nde meydana gelen olayda ekipler müdahale etti

Mersin’in Silifke ilçesine bağlı Canbazlı Mahallesinde, kaya parçalarıyla örülen duvarın yıkılması sonucu meydana gelen olayda, çalışma sırasında duvarın altında kalan Ekrem Yamşah (20) yaşamını yitirdi.

Bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahaleyle kaya parçaları kaldırıldı; ancak Yamşah’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından savcının talimatıyla cenaze, resmi işlemler için hastane morguna gönderildi.

