Silifke'de Oto Lastik Yangını: D-400 Kara Dumanla Kaplandı

Silifke'de S.A.'ya ait oto lastik dükkanında çıkan yangında hurda lastikler ve 2 konteynır kullanılamaz hale geldi; D-400 kara dumanla kaplandı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 11:44
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 12:10
Lastikler küle döndü, tamirhane kullanılamaz hale geldi

Mersin'in Silifke ilçesinde, S.A.'ya ait oto lastik dükkanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay, D-400 karayolu yakınlarındaki Işıklı Mahallesi sınırlarında gerçekleşti.

Yangından yükselen kara dumanlar yolu ve gökyüzünü kaplarken, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Müdahale sonucu, iş yerindeki hurda lastikler küle döndü ve tamirhane kullanılamaz hale geldi; ayrıca 2 konteynır de zarar gördü. Yangının söndürülmesiyle birlikte aksayan ulaşım tekrar açıldı.

Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri soruşturma ve inceleme başlattı.

