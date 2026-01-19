Silifke'de Oto Lastik Yangını: D-400 Kara Dumanla Kaplandı

Silifke'de Oto Lastik Dükkanında Yangın: D-400 Kara Dumanla Kaplandı

Lastikler küle döndü, tamirhane kullanılamaz hale geldi

Mersin'in Silifke ilçesinde, S.A.'ya ait oto lastik dükkanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay, D-400 karayolu yakınlarındaki Işıklı Mahallesi sınırlarında gerçekleşti.

Yangından yükselen kara dumanlar yolu ve gökyüzünü kaplarken, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Müdahale sonucu, iş yerindeki hurda lastikler küle döndü ve tamirhane kullanılamaz hale geldi; ayrıca 2 konteynır de zarar gördü. Yangının söndürülmesiyle birlikte aksayan ulaşım tekrar açıldı.

Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri soruşturma ve inceleme başlattı.

MERSİN’İN SİLİFKE İLÇESİNDEKİ OTO LASTİK DÜKKANINDA ÇIKAN YANGINDA LASTİKLER KÜLE DÖNDÜ, TAMİRHANE KULLANILAMAZ HALE GELDİ. D-400'Ü VE GÖKYÜZÜNÜ İSE KARA DUMANLAR KAPLADI.