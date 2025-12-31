Sındırgı’da Kar ve Buzlanma Hayatı Zora Soktu — Kertil Konteyner Kentte Yeni Yıl Umudu

Sındırgı'nın yüksek kesimlerinde kar örtüsü yaşamı etkiledi

Balıkesir’in Sındırgı ilçesine bağlı Kertil Kırsal Mahallesi’nde etkili olan kar yağışı sonrası oluşan kar örtüsü, konteyner kent ve bölgede yürütülen çalışmalar dron ile görüntülendi.

Ulaşımda zorluk: Belediye çalışmaları yoğun

Yüksek rakımlı kırsal mahallelerdeki kar yağışı ve buzlanma günlük yaşamı olumsuz etkilerken, belediye ekipleri ulaşımın aksamaması için yol açma ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yetkililer, soğuk hava nedeniyle özellikle sabah ve gece saatlerinde buzlanma riskinin arttığını bildirdi.

Konteyner kentte yeni yıl dilekleri

Kertil Mahallesi’nde kurulu konteyner kentte kalan vatandaşlar, kar manzarası altında yeni yıla dair temennilerini dile getirdi. Depremde evi hasar alan ve konteynerde yaşayan Nilgün Fidan, "2025 bizler için çok iyi bir yıl olmadı. Zor şartlara rağmen umutluyuz. 2026 yılının ülkemize ve milletimize sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum" dedi.

Yetkililerden uyarı

Yetkililer, yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşları buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyararak, sürücülerin zincirsiz yola çıkmamaları ve mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmamaları gerektiğini vurguladı.

Dron görüntüleri

Dron ile kaydedilen görüntülerde karla kaplanan kırsal mahalle ve konteyner kent alanı yer aldı.

SINDIRGI'NIN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR VE BUZLANMA ETKİSİNİ ARTIRDI