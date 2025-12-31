DOLAR
42,96 -0,08%
EURO
50,52 -0,06%
ALTIN
5.981,31 0,34%
BITCOIN
3.776.919,25 -0,01%

Sındırgı’da Kar ve Buzlanma Hayatı Zora Soktu — Kertil Konteyner Kentte Yeni Yıl Umudu

Kertil Mahallesi'nde kar örtüsü ve buzlanma ulaşımı etkiledi; belediye yol açma ve tuzlama çalışıyor. Konteyner kentte yaşayanlar 2026 için umutlu olduğunu söyledi.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 18:21
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 18:26
Sındırgı’da Kar ve Buzlanma Hayatı Zora Soktu — Kertil Konteyner Kentte Yeni Yıl Umudu

Sındırgı'nın yüksek kesimlerinde kar örtüsü yaşamı etkiledi

Balıkesir’in Sındırgı ilçesine bağlı Kertil Kırsal Mahallesi’nde etkili olan kar yağışı sonrası oluşan kar örtüsü, konteyner kent ve bölgede yürütülen çalışmalar dron ile görüntülendi.

Ulaşımda zorluk: Belediye çalışmaları yoğun

Yüksek rakımlı kırsal mahallelerdeki kar yağışı ve buzlanma günlük yaşamı olumsuz etkilerken, belediye ekipleri ulaşımın aksamaması için yol açma ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yetkililer, soğuk hava nedeniyle özellikle sabah ve gece saatlerinde buzlanma riskinin arttığını bildirdi.

Konteyner kentte yeni yıl dilekleri

Kertil Mahallesi’nde kurulu konteyner kentte kalan vatandaşlar, kar manzarası altında yeni yıla dair temennilerini dile getirdi. Depremde evi hasar alan ve konteynerde yaşayan Nilgün Fidan, "2025 bizler için çok iyi bir yıl olmadı. Zor şartlara rağmen umutluyuz. 2026 yılının ülkemize ve milletimize sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum" dedi.

Yetkililerden uyarı

Yetkililer, yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşları buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyararak, sürücülerin zincirsiz yola çıkmamaları ve mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmamaları gerektiğini vurguladı.

Dron görüntüleri

Dron ile kaydedilen görüntülerde karla kaplanan kırsal mahalle ve konteyner kent alanı yer aldı.

SINDIRGI'NIN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR VE BUZLANMA ETKİSİNİ ARTIRDI

SINDIRGI'NIN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR VE BUZLANMA ETKİSİNİ ARTIRDI

SINDIRGI'NIN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR VE BUZLANMA ETKİSİNİ ARTIRDI

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bolu’da 40 Yıl 10 Ay Hapisle Aranan Firari Hükümlü JASAT Operasyonuyla Yakalandı
2
Çorlu'da Seyir Halindeki Kamyonet Alev Aldı, Kabin Hurdaya Döndü
3
İstiklal Caddesi'nde Yılbaşı Önlemi: Beyoğlu Girişinde Polis Bariyerleri
4
Şeyma Subaşı Serbest Bırakıldı: Uyuşturucu Soruşturmasında Yurt Dışına Çıkış Yasağı
5
Ayşe Tokyaz davasında ara karar: Tüm sanıkların tutukluluğu sürüyor
6
Bolu'da düğünde havaya ateş açan 2 şüpheli tutuklandı
7
New York'ta pitbull dehşeti: 1 yaşındaki çocuğun bacağını ısırdı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları