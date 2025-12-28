Sinop Ayancık’ta 625 Kalkan Balığı El Konuldu, İhtiyaç Sahiplerine Ücretsiz Dağıtıldı

Yasa dışı avcılıkla mücadele sonucu ele geçirilen balıklar sosyal yardımlaşma kanalıyla dağıtıldı

Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, denizlerdeki doğal yaşamı korumak ve yasa dışı avcılıkla mücadele etmek amacıyla Ayancık Çaylıoğlu-İstefan Limanı mevkiinde denetim gerçekleştirdi.

Denetimler sonucunda mevzuata aykırı şekilde avlandığı tespit edilen 625 adet kalkan balığı ele geçirildi. Ele geçirilen balıklar, gerekli incelemelerin ardından yasal prosedürler gereği Ayancık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Operasyonun ardından örnek bir sosyal dayanışma sergilendi. İlçe Tarım Müdürlüğü bünyesinde kayıt altına alınan 625 kalkan balığı, Ayancık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV)ne devredildi. Vakıf yetkilileri, taze kalkan balıklarını vakfa kayıtlı ihtiyaç sahibi ailelere kısa sürede ulaştırdı.

Olay, hem yasa dışı balıkçılıkla mücadelenin önemini hem de yerel sosyal destek mekanizmalarının etkinliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

