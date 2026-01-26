Sinop Boyabat'ta Trafik Kazası: Şarampole Devrilen Otomobilde 5 Yaralı

Boyabat Doğuca mevkiinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 37 AAB 505 plakalı otomobil şarampole devrildi; 5 kişi yaralandı, yaralıların hayati tehlikesi yok.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 12:10
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 12:10
Sinop’un Boyabat ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Kaza, Boyabat ilçesi Doğuca köyü mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Saraydüzü yönünden Boyabat istikametine seyir halinde olan 37 AAB 505 plakalı, sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Müdahale ve Hastane

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan 5 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Boyabat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Soruşturma

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

