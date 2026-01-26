Sinop Boyabat'ta Trafik Kazası: Şarampole Devrilen Otomobilde 5 Yaralı
Sinop’un Boyabat ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza Detayları
Kaza, Boyabat ilçesi Doğuca köyü mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Saraydüzü yönünden Boyabat istikametine seyir halinde olan 37 AAB 505 plakalı, sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Müdahale ve Hastane
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan 5 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Boyabat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.
Soruşturma
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
