Sinop'da Sahil Güvenlik 2024-2025 Faaliyet Verileri: Görev Süresi ve Kontroller Arttı

Sinop Valiliği açıkladı: Sahil Güvenlik faaliyet verileri (2024-2025)

Sinop Valiliği, Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı tarafından 2024-2025 yıllarına ait faaliyet verilerini kamuoyuyla paylaştı. Valilik tarafından açıklanan istatistikler, 2025 yılında denizlerde yürütülen denetim ve güvenlik faaliyetlerinde önemli artışlar yaşandığını ortaya koydu.

Öne çıkan veriler

Denizde toplam görev süresi: 2024 yılında 3 bin 263 saat olan denizdeki toplam görev süresi, 2025 yılında 4 bin 281 saate yükselerek %31 artış gösterdi.

Kontrol edilen gemi ve tekne sayısı: 775’ten 798’e çıkarak %3 arttı.

Şahıs sorgu sayısı: 2024’te 4 bin 757 iken, 2025’te 6 bin 359a ulaştı; bu alanda %34 artış kaydedildi.

İdari işlemler: İdari işlem yapılan tekne sayısı 69’dan 96’ya yükselirken, idari işlem uygulanan şahıs sayısı 119’dan 205’e çıkarak %72 artış gösterdi.

Kaçakçılıkla mücadele ve el konulan ürünler

El konulan su ürünleri: 2024 yılında 880 adet olan el konulan su ürünü miktarı, 2025 yılında 1.485 adede ulaştı; böylece el konulan kaçak su ürünlerinde %68 oranında artış sağlandı.

Sinop Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı’nın, denizlerde güvenliği sağlamak, kaçak avcılıkla mücadele etmek ve denizlerde kamu düzenini korumaya yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğü belirtildi.

