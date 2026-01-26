Tokat'ta Ev Yangını: İtfaiye Hızlı Müdahalesiyle Söndürüldü

Tokat'ın Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan iki katlı müstakil bir evin giriş katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Evden yükselen yoğun dumanları fark eden çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine Tokat Belediyesi İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmadı, ancak evin giriş katında maddi hasar meydana geldi.

İnceleme Başlatıldı

Olayla ilgili soruşturma ve hasar tespiti için yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

TOKAT’TA İKİ KATLI MÜSTAKİL EVİN GİRİŞ KATINDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYENİN HIZLI MÜDAHALESİYLE BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLÜRKEN OLAYDA CAN KAYBI YAŞANMADI.