Tokat'ta Ev Yangını: İtfaiye Hızlı Müdahalesiyle Söndürüldü

Tokat'ın Karşıyaka Mahallesi'nde iki katlı müstakil evin giriş katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü; can kaybı yok.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 16:28
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 16:41
Tokat'ın Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan iki katlı müstakil bir evin giriş katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Evden yükselen yoğun dumanları fark eden çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine Tokat Belediyesi İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmadı, ancak evin giriş katında maddi hasar meydana geldi.

İnceleme Başlatıldı

Olayla ilgili soruşturma ve hasar tespiti için yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

