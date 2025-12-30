Sinop Gerze'de Kaçak Tütün Operasyonu: 3 Gözaltı, 51 bin 420 Makaron Ele Geçirildi

Sinop Gerze'de Kaçak Tütün Operasyonu: 3 Gözaltı

Jandarma ekipleri, kaçak sigara ve tütün satışı şüphesiyle operasyon düzenledi

Sinop’un Gerze ilçesinde, Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçak sigara ve tütün mamulleri satışına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda ele geçirilenler arasında 51 bin 420 adet doldurulmuş makaron, 40 bin adet boş makaron, 39 kilogram kıyılmış tütün, 1 adet terazi ve 464 adet boş sigara paketi bulundu.

Olayla ilgili olarak 3 şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlandığı öğrenildi. Jandarma ekiplerinin kaçak tütün ve sigara mücadelelerine ilişkin denetim ve operasyonları sürüyor.

